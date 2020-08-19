В пригороде столицы Мали Бамако армейские части 18 августа подняли мятеж и направились в столицу. Позднее они заявили об аресте президента Ибрагима Бубакар Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе, сообщило агентство ТАСС.

Причины мятежа полностью неясны, но речь идет об армейских частях, которые недовольны низкими выплатами. Официальный представитель Министерства обороны Мали заявил, что в «стране царит полная неразбериха».

По данным РИА Новости, спустя несколько часов после ареста Ибрагим Бубакар Кейт объявил о своей отставке и роспуске парламента. «Я решил оставить свои полномочия, начиная с этого момента… Я не хочу, чтобы пролилась кровь ради того, чтобы сохранилась моя власть», — сказал президент. Его речь транслировалась в эфире государственного телевидения.

Мятежники объявили о создании Национального комитета спасения народа. Нынешний политический кризис был многократно усилен активизировавшейся в последние месяцы в стране антиправительственной оппозицией.

Как отмечает ТАСС, на политическую авансцену выдвинулся известный религиозный деятель, обучавшийся в Саудовской Аравии имам Махмуд Дико. Он создал оппозиционное «Движение 5 июня — Объединение патриотических сил». Его участники требовали немедленной отставки президента и смены режима. Крупнейшие антиправительственные демонстрации прошли в столице страны 5 июня, 19 июня и 10 июля.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил мятеж в Мали и призвал немедленно восстановить конституционный порядок и верховенство закона, а также освободить руководителей страны.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) потребовало от военных в Мали немедленно вернуться в свои казармы. Они обеспокоены тем, что дальнейшая дестабилизация страны может способствовать активизации исламистских террористических структур. Сообщество также заявило о закрытии всех границ и прекращении всех экономических сделок с Мали.

На территории Мали в последние годы активизировались террористические организации, пишет ТАСС. Крупнейшие среди них — «Исламское государство в Западной Африке» (ISWAP) и «Исламское государство в Большой Сахаре» (ISGS). Обе являются структурами «Исламского государства». В приграничных районах с Буркина-Фасо также действуют группировки, связанные с «Аль-Каидой». В планах террористов — создание на западе континента африканского халифата.