Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции Либерально-демократической партии Узбекистана Дониёр Ганиев сообщил в своем Telegram-канале о ходе рассмотрения дела о нарушении компанией UzAuto Motors требований закона «О конкуренции», возбужденного Антимонопольным комитетом (АМК).

По словам депутата, специальная комиссия АМК подтвердила необоснованное завышение стоимости автомобилей производителем. По данным комиссии, на которые ссылается Дониёр Ганиев, UzAuto Motors завышала цены на свои машины от 3 до 19 млн сумов.

Комиссия предписала компании отменить это решение и реализовывать автомобили по сниженным ценам. Кроме того, UzAuto Motors поручено сделать перерасчет клиентам, которые приобрели автомобили с марта, когда было объявлено о повышении цен.

Депутат добавил, что решение комиссии является обязательным, а в случае несогласия компания может обратится в суд.

В Антимонопольном комитете «Газете.uz» подтвердили всю вышеуказанную информацию, добавив, что в скором времени комитет выступит с заявлением.

Напомним, в начале августа депутат Расул Кушербаев сообщал, что проверка Антимонопольного комитета выявила завышение отдельных расходов при формировании цен на автомобили UzAuto Motors и другие нарушения законодательства о конкуренции.