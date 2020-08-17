С января по июль в Узбекистане произошло 3012 дорожно-транспортных происшествий, что на 321, или 9,6%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года (3333), сообщила пресс-служба ГУБДД МВД.

Количество ДТП со смертельным исходом составило 808 (за первые семь месяцев 2019 года — 1002, -19,4%). В 2204 авариях (2331, -5,4%) зафиксированы телесные повреждения. Сколько человек скончалось и пострадало, не уточняется.

1387, или 46% ДТП, произошло с участием пешеходов, 503, или 16,7%, — с участием детей и 101, или 3,4%, — по вине велосипедистов.

По типу происшествий большая часть — 1387, или 46% ДТП, — это наезд автомобиля на пешехода, 918, или 30,5%, — столкновение автомобилей, 208, или 6,9%, — столкновение с препятствием, 185, или 6,1%, — опрокидывание автомобиля, 51, или 1,7%, — столкновение со стоящим автомобилем, 16, или 0,5%, — столкновение с гужевой повозкой и 247, или 8,2% — другие.

В 28% случаев аварии произошли по причине перехода пешеходами улиц в неположенном месте, в 16% — несоблюдения установленного режима скорости, в 9,3% — внезапного появления пешеходов на дороге, в 6,7% — обгона или выезда на встречную полосу движения, в 3,4% — передвижения велосипедистов по проезжей части и в 2,3% — вождения автомобиля в нетрезвом состоянии.

Источник: ГУБДД МВД. Нажмите для увеличения.

Почти половина, или 48,4%, ДТП зарегистрировано на дорогах государственного значения (межобластных), 27,8% — местного значения и 23,8% — международного значения.

Самое большое число ДТП за первые семь месяцев произошло в Ферганской области — 479 (в январе-июле 2019 года — 479, 0%). Далее идут Ташкентская область — 365 (475, -23%) и Ташкент — 340 (388, -12%).

В некоторых регионах число аварий увеличилось: в Наманганской области — с 248 до 310, или на 25%, и в Самаркандской — с 288 до 294, или на 2%. Существенное снижение отмечено в Сурхандарьинской области — с 203 до 132, или на 35%, и в Джизакской — со 112 до 77, или на 31%.

В дневное время зафиксирован 62,9% всех ДТП, в ночное — 37,1%.