Страховая компания «Узбекинвест» предоставляет услуги в сфере страхования в своем интернет-магазине, где за несколько минут можно оформить страховой полис онлайн. 14 августа компания представила свое новое мобильное приложение, которое станет личным страховщиком прямо в смартфоне.

Теперь с помощью мобильного приложения можно без труда оформлять новые страховые полисы, добавлять действующие, продлевать их и отслеживать состояние. Также оно поможет сообщить о страховом случае и получить онлайн-консультацию по любым вопросам от специалистов компании без посещения офиса.

Приложение имеет удобный интерфейс, простую и понятную навигацию, а также привлекательный дизайн. Оформление страхового полиса в нем занимает от трех до пяти минут. Все необходимые документы можно загрузить с телефона, сфотографировав их на камеру.

Все загруженные ранее документы хранятся в личном кабинете пользователя и автоматически загружаются при оформлении нового или продлении старого полиса. Страховой полис доставляется клиенту бесплатно в течение одного дня в любую точку республики. На данный момент пользователи мобильного приложения могут оформить полис по 16 видам страхования.

Еще одной ключевой функцией, которой можно воспользоваться в приложении «Узбекинвест», является подача заявления о страховом инциденте онлайн, без посещения офиса. Клиенты компании здесь смогут сообщить о страховом случае, отправить все фотографии с места происшествия и электронные копии необходимых документов, а также получить компенсацию на возмещение ущерба. Данная возможность позволит облегчить процесс подачи заявления об инциденте и ускорить процесс осуществления выплат.

Мобильное приложение «Узбекинвест» находится в открытом доступе для телефонов на платформе Android в магазине Play Market. В скором времени им также смогут пользоваться владельцы телефонов на системе iOS.

Скачать приложение можно по ссылке.

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