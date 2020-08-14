На внеочередных отчетно-выборных конференциях 14 августа избраны новые руководители Федерации триатлона и Ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Новым председателем Федерации триатлона избран секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов.

Президентом Ассоциации смешанных боевых искусств выбран министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов.

Бывший глава Федерации триатлона и Ассоциации MMA Отабек Умаров в пятницу сообщил о решении досрочно покинуть эти руководящие посты из-за задач, связанных с обеспечением общественной безопасности, которые обрели «беспрецедентный уровень ответственности».