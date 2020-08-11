Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус 10 августа на пресс-конференции заявил, что в борьбе с коронавирусной инфекцией есть проблески надежды, несмотря на то что в мире зарегистрировано более 20 млн заболевших, а число умерших приближается к 750 тысячам, сообщила пресс-служба организации.

«Я знаю, что многие из вас скорбят и что это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19», — сказал глава ВОЗ.

Тедрос Гебрейесус призвал государства решительно пресекать распространение коронавируса и брать пример с ряда стран, которым удалось это сделать. Некоторые страны, например, Новая Зеландия, Руанда и многие островные государства в Карибском море и Тихом океане смогли пресечь вирус на раннем этапе, подчеркнул он.

По словам главы ВОЗ, Новая Зеландия служит мировым образцом в борьбе с коронавирусной инфекцией. В прошлые выходные премьер-министр страны Джасинда Ардерн отметила 100 дней без выявленных новых случаев среди населения.

В качестве еще одного примера он привел Руанду, где анализы и лечение COVID-19 бесплатны, «нет никаких финансовых препятствий для прохождения тестирования. Когда люди получают положительный результат на вирус, они изолируются, медицинские работники посещают каждого контактировавшего с больным и тоже проверяют их», подчеркнул Гебрейесус.

Тедрос Гебрейесус призвал мировых лидеров действовать, а граждан — соблюдать меры предосторожности. «Мой призыв предельно ясен: подавлять, подавлять и еще раз подавлять вирус», — сказал он.

Во Франции, Германии, Республике Корея, Испании, Италии и Великобритании были зарегистрированы крупные вспышки вируса, но правительство и население смогли их подавить.

В своем заявление глава международной организации затронул и вопрос вакцин против COVID-19, отметив, что на обеспечение всеобщего доступа к ним потребуется более 100 млрд долларов. Сумма кажется огромной, но на деле она не так уж и велика, если сравнивать с теми 10 трлн долларов, которые страны G20 уже выделили для преодоления последствий пандемии.