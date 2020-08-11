Страховая компания Gross Insurance рассказала о нововведениях в одноименном приложении. Его дизайн изменился с учетом отзывов и предложений клиентов и стал еще удобнее. В обновлении к уже доступным услугам добавилась возможность регистрации и подачи онлайн-заявления о наступлении страхового случая. Теперь клиентам компании не нужно посещать офис для получения страхового возмещения.

Также в приложении заработала программа лояльности, в которой можно заработать баллы и потратить их на приобретение полиса. Пользователи получили возможность первыми узнавать о всех скидках и акциях компании. Кроме того, приложение дает возможность получить круглосуточную онлайн-консультацию по любому вопросу как внутри, так и за пределами республики.

Обновление доступно для пользователей Android, а в скором времени выйдет и для iOS. Приложением уже пользуются более 30 тысяч человек и этот показатель продолжает расти. Скачать его можно по ссылке.

В 2020 году Gross Insurance успешно проинтегрировал работу с другими сервисами. Компания совместно с Orient Finans Bank запустила новую услугу. Теперь клиентам банка, чтобы оплатить услуги страхования Gross Insurance, достаточно иметь на телефоне приложение OFB24.

Клиенты других банков могут оплатить услуги страхования через мобильные приложения Apelsin и Humans.uz. Для этого нужно перейти в раздел «Оплата», выбрать «Страхование» и нажать на Gross Insurance. Здесь потребуется ввести лишь номер телефона, код подразделения, номер полиса и необходимую сумму. Также оплатить услуги можно с помощью банкоматов и через системы PAYNET, Payme и CLICK. Проводить операции можно валютными картами Visa, Maestro и Mastercard.

Также стало возможным купить полис обязательного страхования для автовладельцев (ОСАГО) в интернет-магазине Arba.uz. Полис предназначен для компенсации ущерба, который может быть нанесен здоровью, жизни и имуществу третьих лиц в ДТП, возникшем по вине владельца. Лимит выплаты составляет 40 млн сумов, из которых 65% уходит на покрытие ущерба, причиненного жизни и здоровью потерпевшего и 35% — на покрытие ущерба, причиненного имуществу потерпевшего. Для покупки и получения полиса достаточно перейти по ссылке.

Но и это еще не все. Теперь участникам Beeline Club 2.0 предоставляется скидка в размере 10% на приобретение различных полисов страхования от Gross Insurance. Для получения скидки достаточно находиться на втором уровне Beeline Club 2.0, показать консультанту свой телефон с установленным приложением Beeline и указать номер телефона при оформлении полиса.

«Мы ценим доверие наших клиентов. И в этот непростой для всех период уверенно работаем над качеством обслуживания, чтобы сделать наше сотрудничество еще более приятным, легким и безопасным», — отметили в компании.

Компания Gross Insurance является одной из ведущих страховых компаний Узбекистана. Более 100 филиалов функционируют по всей республике, предоставляя более 100 видов страховых продуктов. Наиболее популярные из них: страхование имущества, ответственности, финансовых рисков, транспортных средств и от несчастных случаев. Также сюда можно отнести все виды обязательного страхования, в числе которых страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, работодателя, перевозчика, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде в случае аварии на опасном производственном объекте.

Для клиентов Gross Insurance предусмотрена круглосуточная сервисная поддержка без выходных в режиме 24/7/365 по единому короткому номеру 1166. Операторы ответят на все вопросы, связанные с предоставлением страховых услуг, окажут поддержку в случае наступления страхового случая, помогут выбрать оптимальную программу и рассчитать ее стоимость, продлить страховой полис, а также узнать о результатах рассмотрения претензии.

Единый телефон центра поддержки клиентов: 1166.

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