Хокимам пяти районов столицы вынесен выговор, следует из распоряжения хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаев от 8 августа (№113-ф), сообщило издание Xabar.uz. Достоверность документа подтвердили «Газете.uz» в городской администрации.

К дисциплинарной ответственности привлечены хоким Мирзо-Улугбекского района Шавкатбек Иргашев, хоким Учтепинского района Фарход Абдуллаев, хоким Чиланзарского района Сарвар Махаметов, хоким Юнусабадского района Рахмонбек Усманов и хоким Яшнабадского района Ходжиакбар Тиллашайхов. Согласно документу, всем им вынесен выговор.

Причиной наказания указаны «многочисленные жалобы населения во время пандемии и несвоевременное выполнение поставленных задач», а основанием — объяснительные хокимов районов.

Фото: Хabar.uz.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что хоким Сергелийского района Бахтиёр Шамуратов покинул свой пост. Временно исполнять его обязанности будет первый заместитель хокима Мурод Исабоев.