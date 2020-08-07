Хокимият Ташкента запустил интерактивный сервис sogboling.uz для оперативного решения проблем, возникающих при лечении COVID-19, и оценки качества медицинских услуг пациентам с коронавирусом, сообщила пресс-служба столичной администрации.

Жителей Ташкента, получивших и получающих сейчас медицинское обслуживание в связи с COVID-19, хокимият просит оставить на этом сайте отзыв о качестве лечения, обеспечении лекарствами, питании и других аспектах.

«Мнение каждого гражданина, получившего и получающего медицинское обслуживание по COVID-19, важно для оптимизации усилий в борьбе с пандемией, поможет специалистам и персоналу медицинских учреждений сделать лечение пациентов максимально результативным, а пребывание на карантине — более комфортным», — говорится в сообщении столичной администрации.

Для отправки сообщения о неприемлемых условиях лечения нужно зарегистрироваться на сайте sogboling.uz, выбрать категорию, описать проблему и нажать кнопку «Отправить сигнал».

В описании сайта сказано, что пользователи также смогут сообщать о противоправных действиях или других проблемах, с которыми столкнулись во время нахождения в медицинских учреждениях.

«Каждый сигнал, отправленный пользователями будет детально изучен для принятия решений об исправлении проблем», — отмечается в описании сайта.