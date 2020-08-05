Пандемия COVID-19 привела к крупнейшей в истории дестабилизации процесса образования в мире. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении, посвященном вопросам образования в период пандемии.

По его словам, на середину июля школы были закрыты более чем в 160 странах, что затронуло более 1 миллиарда учащихся. Как минимум 40 миллионов детей во всем мире не имели возможности учиться в критически важный дошкольный год. «Родители, особенно женщины, были вынуждены взять на себя тяжелое бремя ухода за близкими дома», — сказал глава ООН.

«Несмотря на проведение уроков по радио, телевидению и в интернете, а также на все усилия учителей и родителей, многие ученики по-прежнему остаются вне досягаемости, — подчеркнул Антониу Гутерриш. — Учащиеся с ограниченными возможностями, представители меньшинств и малообеспеченных общин, перемещенные лица и беженцы, а также те, кто проживает в отдаленных районах, подвергаются наибольшему риску отстать в обучении».

«Но даже для тех, у кого есть доступ к дистанционному обучению, успех зависит от условий их жизни, в том числе от того, насколько справедливо распределены домашние обязанности», — добавил он.

Генсек ООН напомнил о том, что мир столкнулся с кризисом обучения еще до пандемии: более 250 миллионов детей школьного возраста в разных странах не имели возможности посещать школу и лишь четверть учащихся в развивающихся странах заканчивали школы с необходимыми базовыми навыками.

«Сейчас мы сталкиваемся с катастрофой поколений, способной привести к тому, что впустую пропадет человеческий потенциал, свести на нет десятилетия прогресса и усугубить укоренившееся в мире неравенство», — заявил Антониу Гутерриш.

Он предупредил, что решения, принимаемые сегодня правительствами и партнерами, окажут долгосрочное воздействие на сотни миллионов молодых людей и на перспективы развития стран на десятилетия вперед.

Для исправления ситуации глава ООН объявил о запуске вместе с международными партнерами кампании под лозунгом «Спасите наше будущее». Он призвал власти стран к действиям по четырем ключевым направлениям.

Во-первых, по словам главы ООН, странам необходимо снова открыть школы, «как только передача инфекции на местах будет взята под контроль, приоритетом должно стать возвращение учащихся в школы и учебные заведения в максимально безопасных условиях».

«Крайне важно найти баланс между рисками для здоровья и рисками в плане образования и защиты детей, а также учесть, как это отразится на участии женщин в трудовой деятельности», — подчеркнул Антониу Гутерриш.

Во-вторых, считает генсек ООН, следует уделять приоритетное внимание сфере образования при распределении финансовых потоков. Еще до кризиса дефицит средств на финансирование образования в странах с низким и средним уровнем дохода составлял 1,5 трлн долларов в год. «Этот дефицит только усилился. Бюджет на образование необходимо защищать и увеличивать», — призвал он.

В-третьих, по мнению главы ООН, следует направить образовательные инициативы на тех, кто подвергается наибольшему риску отставания: находящихся в чрезвычайных и кризисных ситуациях, представителей всевозможных групп меньшинств, перемещенных лиц и инвалидов.

«В-четвертых, — сказал генеральный секретарь, — на карту поставлено будущее образования. У нынешнего поколения есть возможность переосмыслить концепцию образования… Нам необходимы инвестиции в цифровую грамотность и инфраструктуру, эволюции в обучении тому, как получать знания, модернизация концепции обучения на протяжении всей жизни и укрепление связей между формальным и неформальным образованием».