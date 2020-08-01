Обзор основных событий и показателей на республиканской фондовой бирже (РФБ) «Тошкент» и внебиржевой платформе Elsis-Savdo в первом полугодии предоставлен аналитической компанией Avesta Investment Group.

Итоги торгов на РФБ «Тошкент»

Объем сделок

Общий объем сделок, совершённых на РФБ «Тошкент» за первое полугодие 2020 года, достиг 192,2 млрд сумов, что на 32,8%, или 47,4 млрд сумов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост был обеспечен в основном несколькими крупными сделками, включая приватизацию и размещение облигаций.

Капитализация листинговых компаний

Общая рыночная капитализация компаний, чьи ценные бумаги включены в котировальный лист РФБ «Тошкент», по состоянию на 30 июня составляла около 50,6 трлн сумов. Это на 2,9% больше, чем в начале года.

Коэффициент free-float

Средняя рыночная доля free-float (доля акций, доступная частным инвесторам, не связанных с эмитентом), по оценкам аналитиков, достигает отметки в 5,8% и составляет около 2,96 трлн сумов капитализации (порядка 290 млн долларов).

Структура торгов и количество сделок

Основные изменения в структуре объема торгов по сравнению с первой половиной 2019 года произошли в банковской сфере (-33,4 млрд сумов), виноводочной промышленности (+22,6 млрд сумов), страховании (+47,1 млрд сумов), с акциями производителей цемента (-5 млрд сумов), металлургических компаний (+4,3 млрд сумов) и в машиностроении (+3,9 млрд сумов).

Как видно, существенно выросла диверсификация объема торгов по секторам экономики. Доля банковского сектора снизилась, а доли виноводочной и страховой отраслей значительно увеличились. Рост этих отраслей в основном связан с разовыми приватизационными сделками.

Можно также отметить более активную торговлю с большим количеством небанковских компаний, чем в предыдущие периоды.





Отрасли по объему торгов в I полугодии 2020 года. Источник: РФБ «Тошкент», Расчеты: Avesta Investment Group.





Отрасли по объёму торгов в I полугодии 2019 года. Источник: РФБ «Тошкент», Расчеты: Avesta Investment Group.

Из графика ниже видно, что объем транзакций был больше в январе, феврале и июне, тогда как в марте, апреле и мае их объем был меньше, чем в прошлом году. Причиной этого снижения стал спад экономической активности, связанной с коронавирусом и его последствиями, отмечают аналитики.





Объем торгов и количество сделок по месяцам в 2019 и 2020 годах. Источник: РФБ «Тошкент». Расчеты: Avesta Investment Group.

Следует также отметить, что количество сделок в каждом месяце 2020 года превышало показатели соответствующих месяцев 2019 года, поскольку рост количества персональных лицевых счетов поддерживает активность на фондовом рынке.

Благодаря активному вовлечению физлиц в торговлю число сделок увеличивается, однако большая часть таких транзакций проходит на небольшие суммы, часто менее 1 млн сумов или даже 100 тысяч сумов, в связи с чем большая часть объема торгов приходится на несколько крупных транзакций.

Около 78,2% от общего объема торгов приходится на топ-10 ценных бумаг, пять из которых представлены в банковском секторе, из них два представляют собой размещение облигаций. Еще три эмитента в первой десятке относятся к страховой отрасли и два — к виноводочной.

Только на банковский сектор приходится около 46,7% от общего объема торговли в первой половине 2020 года. В дополнение к обыкновенным акциям Hamkorbank (HMKB), в основном, приобретенным за одну транзакцию при размещении 2,6% новых акций банка, InFinBank (INFB), Universal bank (UNVB) (в основном, размещение новых акций), представители банковского сектора в десятке включают облигации Asia Alliance Bank (AABK1) и «Узпромстройбанк» (SQB6).





Топ-10 эмитентов с наибольшим объемом сделок в первой половине 2020 года. Источник: РФБ «Тошкент». Расчеты: Avesta Investment Group. Нажмите для увеличения

На сектор страхования пришлось 24,7% от общего объема торговли, или 47,5 млрд сумов. Рост был поддержан в основном за счет увеличения требований к капиталу компаний в соответствии с указом президента №ПП-4412 «О мерах по реформированию и ускоренному развитию страхового рынка».

В частности, можно отметить размещение 39,86% компании «Alskom» (ALSM, приобретено «Узбектелекомом» (UZTL), который увеличил свою долю в компании до 48,6%) и 23,87% компании Kapital Sug’urta (KASU).

Крупнейшая сделка в этом секторе была связана с приватизацией 25% акций страховой компании «Кафолат» (KFLT). Владельцем этого пакета стала компания Genesis Innovations. Компания занимается IT и софт-разработкой и является резидентом IT-парка в Ташкенте.

Третьей по величине отраслью была виноводочная, занимающая около 11,9% от общего объема, в основном благодаря приобретению 57,2% акций завода «Наманганвино» компанией «Мехмаш» и 51% акций бухарского вино-водочного завода «Шохруд» (SHRD) со стороны компанией Gold Buxara. Также активно торгуются акции компании «Ташкентвино» — на общую сумму 0,94 млрд сумов в 188 сделках.

За первое полугодие 2020 года было совершено 18976 транзакций, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около 81,2% от общего числа сделок приходится на топ-10 ценных бумаг, а на три крупнейших приходится около 41%.





Топ-10 эмитентов с наибольшим количеством сделок в первой половине 2020 года. Источник: РФБ Тошкент. Расчеты: Avesta Investment Group. Нажмите для увеличения

Следует отметить, что только компания «Кварц» (KVTS) торговалась каждый торговый день в течение последних 6 месяцев среди всех эмитентов. HMKB имеет один пропущенный день, «Кызылкумемент» (QZSM) — 3, Ipoteka bank (IPTB) — 8 пропущенных торговых дней. Общее количество эмитентов, принявших участие в торгах, составило 87, тогда как в предыдущем году — 102.

Итоги торгов на Elsis-Savdo

В первой половине 2020 года общий объем транзакций на внебиржевой платформе Elsis-Savdo составил 6,2 млрд сумов, что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общее количество транзакций достигло 1260, тогда как в предыдущем году было 467. Общее количество эмитентов составило 69, не претерпев изменений за год.

Топ-10 эмитентов, участвовавших в торгах на Elsis-Savdo в первой половине 2020 года





Источник: платформа Elsis-Savdo. Расчеты: Avesta Investment Group.

По данным Центрального депозитария Узбекистана, по состоянию на 17 июля 2020 года количество акционерных обществ составляет 595 (увеличилось на 4 по сравнению с предыдущим месяцем).