Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Курбан хайит.

«В нынешних условиях, когда нас, как и все другие страны мира, не обошло стороной тяжелое испытание — пандемия коронавируса, мы еще глубже осознаем огромную роль и значение Курбан хайита в жизни нашего общества», — говорится в поздравлении.

«Сегодня совершение добрых дел, взаимопомощь, милосердие и щедрость, сохранение мира и спокойствия приобретают особую актуальность. Именно эти высокие духовные ценности придают всем нам еще больше сил и энергии, выдержки и стойкости», — отметил президент.

Он выразил соболезнования и сочувствие родным и близким соотечественников, жизни которых унес коронавирус.

«В священном Коране неоднократно говорится о том, что лишь тот удостоится наивысшей благодати, кто украшает жизнь добрыми делами. Сегодня, в дни испытаний, следование таким вечным истинам способствует укреплению в нашем обществе атмосферы гуманизма и согласия, дружбы и сплоченности», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Он добавил, что «в это нелегкое время Всевышний открывает перед нами новые возможности для проявления милосердия и благих свершений. Заслуживает большого уважения, что многие наши соотечественники считают своим долгом оказывать помощь нуждающимся, материально и морально поддерживать тех, кто в связи с пандемией остался без работы, лишился постоянного источника дохода. Ведь, как сказано в священных хадисах, истинный мусульманин желает другим людям только добра, как самому себе».

«Всевышний непременно вознаградит отзывчивых, великодушных людей с чистым сердцем, которые помогают нуждающимся родственникам, жителям своей махалли, другим соотечественникам и своей бескорыстной заботой приносят радость в дома тех, кто обделен судьбой», — подчеркнул глава государства.

Шавкат Мирзиёев отметил, что в четверг подписал указ, согласно которому на поддержку малообеспеченных слоев населения и семей, не имеющих постоянного источника дохода, нуждающихся в помощи, а также экономики из гобюджета в дополнение к ранее выделенным 10 трлн сумов будет направлено еще около 2,5 трлн сумов.

Кроме того, «для поощрения представителей религиозно-духовной сферы, широко пропагандирующих идеи мира, дружбы, милосердия и согласия, а также чтобы поднять на новый уровень благотворительную работу на местах и повысить эффективность масштабных мероприятий, проводимых на основе принципа „просвещение против невежества“», благотворительному общественному фонду «Вакф» при Управлении мусульман будут выделены средства в размере 150 млрд сумов, говорится в поздравлении.