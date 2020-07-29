В дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей 29 июля в Чиназском районе Ташкентской области погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

ДТП произошло примерно в 9:20 на 866-м км автодороги М-39. Водитель Lacetti Ш. Р. (1989 г. р.), двигавшийся по направлению «Ташкент-Термез», не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Cobalt, которым управлял Г. А. (1977 г. р.).

В результате ДТП пассажир Lacetti О. Р. (1981 г. р.) получил тяжкие телесные повреждения и погиб на месте происшествия. Водители автомобилей были госпитализированы.

Следственное управление при районном УВД ведет расследование инцидента.