Grand Road Tashkent — крупная компания по производству и продаже железобетонных изделий для строительства объектов различного назначения.

У компании широкий ассортимент продукции: товарный бетон, растворы, плиты перекрытия, дорожно-пешеходные плиты, магистральные кабель-каналы и ирригационные лотки, колодцы, плиты с люками, различные формы для бордюрного камня, железобетонные кольца, ригель, колонны, лестницы и другое. Наличие собственного производства позволяет устанавливать наиболее низкие цены на все изделия из железобетона.

Производство оснащено высокотехнологичным оборудованием от ведущих европейских производителей. Квалифицированные специалисты компании оказывают поддержку в производстве изделий на всех этапах.

Вся выпускаемая продукция характеризуется высоким качеством, соответствует всем требованиям и имеет необходимые сертификаты.

Grand Road Tashkent готов прислушиваться к своим клиентам и производить эффективные, долговечные и экономичные железобетонные изделия по индивидуальным размерам заказчика.

Телефоны: (+998) 95−410−10−10, (+998) 71−210−10−10, (+998) 95−620 -10−10.

Сайт: grandroad.uz

Instagram: @grandroadtashkent

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