Застрявшие в России студенты из Узбекистана записали видеообращение к премьер-министру страны Абдулле Арипову с просьбой организовать для них чартерный рейс домой. Речь идет о более чем 100 студентах, которые обучаются в вузах Сибирского федерального округа России.

Обращение записано у главного корпуса Томского государственного университета. Несколько студентов поочередно выступают с заявлениями в адрес главы правительства Узбекистана.

«Мы создали петицию, ее подписали более 100 студентов. Каждый из нас включен в список чартерных рейсов, но мы не знаем, когда наступит наша очередь. Мы понимаем, что, в первую очередь, в Узбекистан должны быть возвращены престарелые, беременные, лица, страдающие заболеваниями, но несмотря на это мы надеемся, что вы подумаете о студентах и организуете отдельный чартерный рейс», — говорят молодые люди.

В обращении отмечается, что положение студентов с каждым днем все хуже, поскольку они не могут себя финансово обеспечить из-за ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом в России.

«Нам вдвойне тяжело из-за того, что на плечи наших родителей легло такое сложное бремя — они пытаются поддержать нас как морально, так и финансово, тогда как им самим нужен уход и внимание», — говорится в обращении.

Кроме того, по словам молодых людей, выпускников вузов, у которых заканчивается временная регистрация, просят скорее выселиться из общежитий.

«Большинство из нас уже проконсультировалось с администрацией университета и факультетов с целью уточнить возможность обучения в дистанционном формате до 2021 года. Нами был получен положительный ответ, а это говорит о том, что мы можем продолжить обучение в Узбекистане удаленно», — заявили студенты.

Узбекистанцам предложили проживание в отелях за собственный счет, но их финансовое положение таких трат не позволяет.

«Несмотря на огромную занятость, просим вас организовать помочь нам в организации специального рейса для студентов, ведь каждый из нас искренне надеется на скорейшее возвращение на родину к своим близким и родным», — просят студенты.

Ранее лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров, ссылаясь на опыт Израиля, предложил остановить ввоз граждан Узбекистана из зарубежных стран и финансировать их лечение по месту пребывания. При этом президент Шавкат Мирзиёев в начале июля обещал вернуть всех оставшихся за границей.

С 20 июля по 2 августа организуется 18 чартерных рейсов из России, Южной Кореи, Турции, Беларуси, ОАЭ, США, Израиля и Германии для доставки соотечественников в Узбекистан.