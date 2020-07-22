Ночью чартерным авиарейсом из Новосибирска (Россия) в Ташкент было доставлено около 200 студентов, обучающихся в Томске.

Как сообщает УзА, рейс на самолете Uzbekistan Airways был организован по поручению президента Шавката Мирзиёева.

Ранее мы писали, что группа студентов из Узбекистана записала видеообращение к премьер-министру Абдулле Арипову с просьбой организовать для них чартерный рейс домой. Они отмечали, что их положение с каждым днем ухудшается. При этом выпускников, у которых заканчивается регистрация, просили выселиться из общежитий.

Прибывшие студенты размещены на карантин, после которого будут отпущены домой.