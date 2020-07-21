По итогам января-июня внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 15,8 млрд долларов, снизившись на 18,2%, или 3,5 млрд долларов, по сравнению с первым полугодием 2019 года, следует из обзора Государственного комитета по статистике.

Объем экспорта за шесть месяцев снизился на 22,6% до 6,2 млрд долларов, импорта — до 9,5 млрд долларов (15%). Отрицательное сальдо внешнеторгового оборота составило 3,2 млрд долларов.

Динамика объема экспорта свидетельствует о том, что в первом квартале он составил 3,3 млрд долларов, а во втором — снизился на 464 млн долларов (13,8%) до 2,9 млрд долларов. Объем импорта в январе-марте составил 4,7 млрд долларов, в апреле-июне — незначительно увеличился до 4,8 млрд долларов.

Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (18,1%, или 2,8 млрд долларов), Россией (16,3%, или 2,5 млрд долларов), Казахстаном (8,4%, или 1,3 млрд долларов), Республикой Корея (7,1%, или 1,1 млрд долларов), Турцией (5,6%, или 886,6 млн долларов), Кыргызстаном (2,5%, или 395,2 млн долларов) и Германией (2,1%, или 337 млн долларов).

В структуре экспорта Узбекистана основную долю занимает золото (33,8%), далее следуют промышленные товары (18,7%), услуги (16,1%), пищевые продукты и живые животные (8,9%), химические вещества (6,1%), минеральное топливо (5,1%) и другие.

Основную долю в структуре импорта занимают машины и транспортное оборудование (37,1%), промышленные товары (16,8%), а также химические вещества и аналогичная продукция (13,7%).