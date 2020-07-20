Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 июля подписал указ «О дополнительных мерах поддержки населения, субъектов предпринимательства в сфере общественного питания, торговли и услуг для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии».

Как сообщил телеканал «Узбекистан 24», в период карантинных мероприятий во втором квартале у 1056 предприятий (15%) товарооборот уменьшился на 5,5 трлн сумов по сравнению с первым кварталом, у 3000 предприятий (41,6%) численность работников сократилась на 14,8 тысяч, у 5620 предприятий (78,5%) размер Фонда оплаты труда сократился на более чем 65 млрд сумов.

Согласно документу, для поддержки предпринимателей в период с 1 июля по 31 декабря 2020 года:

освобождаются от уплаты налога с оборота предприятия общепита, и предприятия, специализирующиеся на предоставлении помещений в аренду (8%);

предприятия общепита, и предприятия, специализирующиеся на предоставлении помещений в аренду (8%); физические лица освобождаются от уплаты налога на доходы, полученные от предоставления недвижимого имущества в аренду;

полученные от предоставления недвижимого имущества в аренду; приостанавливается порядок применения в целях налогообложения минимальных ставок арендной платы для физлиц, сдающих имущество в аренду (помещения и автомобильный транспорт). Минимальные ставки аренды для жилых помещений составляет от 3500−12000 сумов и для нежилых от 6500−25000 сумов в месяц за кв. м, а для авто — от 500 тысяч до 1 млн сумов в месяц;

порядок применения в целях налогообложения (помещения и автомобильный транспорт). Минимальные ставки аренды для жилых помещений составляет от 3500−12000 сумов и для нежилых от 6500−25000 сумов в месяц за кв. м, а для авто — от 500 тысяч до 1 млн сумов в месяц; арендодателям рекомендуется пересмотреть в 2020 году размеры арендной платы с целью ее снижения, в том числе с учетом предоставляемых налоговых льгот;

В период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года предприятия общественного питания освобождаются от уплаты сбора за право осуществления розничной торговли алкогольной продукцией.

Кроме того, продлевается до 31 декабря действие льготы по снижению размера отчисления предприятий оптовой торговли алкогольной продукцией с 5% до 3%, установленной указом президента от 19 марта 2020 года (УП-5969).

Документом установлено, что предприятиям общепита разрешается реализовать алкогольную продукцию с их доставкой.

Более того, с 1 июля увеличивается предельная среднегодовая численность работников для предприятий общественного питания с 25 до 50 человек для отнесения их к категории малых предприятий, с распространением на них льгот и преференций, предоставленных субъектам малого предпринимательства.

В 2020 году в случаях, определенных Государственным налоговым комитетом, не налагается штраф за непредставление в установленный налоговым законодательством срок налоговой отчетности, если от установленного срока представления налоговой отчетности прошло не более 5 дней.

До 31 декабря 2020 года продлевается действие налоговых льгот и преференций, установленных указом президента от 18 мая 2020 года (УП-5996):

а) по освобождению от уплаты налога на имущество и земельного налога для:

субъектов малого предпринимательства;

рынков и торговых комплексов, кинотеатров, предприятий общественного питания, предприятий общественного транспорта, спортивно-оздоровительных заведений, а также юридических лиц, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров, оказанию бытовых услуг, предоставлению помещения в аренду, в том числе для проведения банкетов;

б) по снижению ставки социального налога с 12% до 1% для микрофирм и малых предприятий, за исключением производителей подакцизной продукции, государственных предприятий, юридических лиц с долей государства в уставном фонде (уставном капитале) в размере 50 и более процентов;

в) по предоставляемой микрофирмам и малым предприятиям, осуществляющим деятельность не менее одного года до дня обращения в таможенные органы, отсрочке по уплате таможенной пошлины и акцизного налога, взимаемых при ввозе товаров, за исключением потребительских товаров, с последующей уплатой отсроченной суммы равными долями в течение 120 дней;

г) по приостановлению взыскания имеющейся у микрофирм и малых предприятий по состоянию на 15 мая 2020 года задолженности по налогам, пеням и начисленным штрафам за нарушение налогового законодательства.

Определить, что применение пониженной ставки социального налога осуществляется предприятиями общественного питания независимо от численности работников.

Срок действия квалификационных сертификатов аудиторов, риэлторов, оценщиков, актуариев, заведующих аптек и их филиалов, работников туристских организаций и гидов (экскурсоводов), преподавателей иностранных языков, истекающих с 1 марта 2020 года, продлеваются до даты проведения очередного квалификационного экзамена.

Кроме того, продлевается до 31 декабря 2020 года действие льгот по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу с оборота и налогу на доходы физических лиц в части безвозмездной передачи (получения безвозмездной помощи) Благотворительному общественному фонду Узбекистана «Махалла», Фонду «Саховат ва кумак», Общественному фонду «Узбекистон мехр-шафкат ва саломатлик», включая их отделения в Каракалпакстане, областях, городе Ташкенте, районах и городах.

Пособия семьям с детьми в возрасте до 14 лет, а также пособия матерям по уходу за ребенком до достижения возраста двух лет не включаются в совокупный доход при исчислении налога на доходы физических лиц.

До 1 июля 2021 года предприятия общепита получили право безвозмездно размещать летние террасы на прилегающих территориях путем уведомления хокимиятов. В этот период также разрешается торговля посредством автолавок, автомагазинов, автоприцепов, автоцистерн и фудтраков без заключения договора с хокимиятам, но с уведомлением налоговых органов.