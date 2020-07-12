В Ташкенте скончалась 53-летняя пациентка, у которой был диагностирован коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Жительница Алмазарского района М. К. проходила лечение в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии. Болезнь протекала тяжело, у пациентки была двусторонняя пневмония и осложнения в виде острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

В качестве сопутствующих болезней отмечаются ишемическая болезнь сердца, стенокардия и гипертония.

Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.