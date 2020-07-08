Трехкомнатные квартиры в жилом комплексе Manzara общей площадью 81 кв. м — это один из популярных вариантов квартир, которые пользуются высоким покупательским спросом.





Все квартиры в жилом комплексе Manzara имеют готовую планировку и поступают в продажу с качественным ремонтом. Поэтому данный тип трехкомнатной квартиры представляет собой комфортное и уютное пространство для молодой семьи, в котором предусмотрены:

прихожая;

кухня;

гостиная;

коридор;

детская;

спальня;

ванная;

туалет;

балкон.





Панорамные окна и наличие балконов дают возможность будущим хозяевам в полной мере наслаждаться свежим воздухом и прекрасными видами на горы. Расположенный на одной из высоких точек города, жилой комплекс полностью оправдывает свое название — Manzara. Его жителям будут доступны фантастические виды на горы, окрестности и столицу. Выбор локации для возведения комплекса не случаен и был обусловлен желанием создать гармонию природы с городской жизнью.





Также в Manzara есть возможность приобрести квартиру в кредит на выгодных условиях.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00 без выходных.

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