Трехкомнатные квартиры в жилом комплексе Manzara общей площадью 81 кв. м — это один из популярных вариантов квартир, которые пользуются высоким покупательским спросом.
Все квартиры в жилом комплексе Manzara имеют готовую планировку и поступают в продажу с качественным ремонтом. Поэтому данный тип трехкомнатной квартиры представляет собой комфортное и уютное пространство для молодой семьи, в котором предусмотрены:
- прихожая;
- кухня;
- гостиная;
- коридор;
- детская;
- спальня;
- ванная;
- туалет;
- балкон.
Панорамные окна и наличие балконов дают возможность будущим хозяевам в полной мере наслаждаться свежим воздухом и прекрасными видами на горы. Расположенный на одной из высоких точек города, жилой комплекс полностью оправдывает свое название — Manzara. Его жителям будут доступны фантастические виды на горы, окрестности и столицу. Выбор локации для возведения комплекса не случаен и был обусловлен желанием создать гармонию природы с городской жизнью.
Также в Manzara есть возможность приобрести квартиру в кредит на выгодных условиях.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.
Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад
Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00 без выходных.
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