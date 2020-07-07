Сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана выявили хищение средств, поступивших от всенародного благотворительного хашара, должностными лицами Сергелийского отделения Республиканского благотворительного общественного фонда «Махалла». Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе доследственной проверки, проведенной районным отделением департамента, выяснилось, что 95,8 млн сумов были расхищены путем подделки протоколов, в которых указано, что средства использованы на покупку подарков семьям, нуждающимся в социальной защите, выдачу им материальной помощи и другие виды социальной поддержки.

В отношении должностных лиц отделения фонда возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.

Напомним, в мае хищение средств из благотворительных фондов выявили в Ташкентской области. Генпрокуратура сообщала, что замхокима Аккурганского района и бухгалтер обналичили средства на сумму 109,2 млн сумов из фондов «Махалла» и «Доброта и поддержка». Также в результате нецелевых расходов из фонда «Доброта и поддержка» были присвоены еще 44 млн сумов.