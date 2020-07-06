Заместитель премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер Уктам Исаевич Барноев избран новым председателем Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

О новом руководителе федерации стало известно в понедельник на внеочередной отчетно-выборочной конференции. Кандидатура Уктама Барноева была одобрена единогласно.

Его заместителем стал Феруз Абдуллаев, а Камол Худойбердиев — заместителем председателя, генеральным секретарем федерации (на штатной основе). Бахром Норкобилов и руководитель конного завода «Узбегим отлари» Аваз Исмаилов избраны заместителями председателя федерации на общественных началах.

Бахромжон Газиев и Акмаль Тошов, работавшие заместителями председателя, продолжат свою деятельность на этих должностях, но уже на общественных началах, следует из сообщения.

С февраля 2019 года Федерацию коневодства и конного спорта возглавлял предприниматель, руководителем самаркандского предприятия по производству ковров и ковровых изделий SAG Феруз Абдуллаев.