Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 3 июля выросло на 121 и достигло 9199, сообщило Министерство здравоохранения.

69 новых случаев выявлено в Сурхандарьинской области у контактировавших с заболевшими и взятых на карантин, 48 — в Ташкенте (из них 32 — у тех, кто имел контакт с заболевшими и был помещен на карантин, и 16 — среди населения), 4 — в Ташкентской области (3 — среди населения, 1 — у контактировавшего с заболевшим).

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране составляет 6034. Лечение проходят 3138 пациентов, из них 16 — в тяжелом состоянии и 8 — в крайне тяжелом.