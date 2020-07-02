Представительство Агентства по внешней трудовой миграции в России и Международный фонд Шодиева (ICF), основанный бизнесменом Фаттахом Шодиевым, объявили о старте программы медицинской поддержки трудовых мигрантов в Москве и Московской области, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе агентства.

В рамках программы трудовые мигранты из Узбекистана, бывшие в контакте или проживающие совместно с инфицированными COVID-19, а также имеющие признаки ОРВИ, смогут пройти бесплатное тестирование на наличие заболевания и антител к инфекции.

Мигрантам, имеющим отрицательный результат на наличие инфекции либо положительный на антитела к коронавирусу, выдадут официальный медицинский сертификат, позволяющий вернуться к работе. Мигранты с отрицательным результатом, но имеющие симптомы ОРВИ, получат доступ к медицинскому обслуживанию и медикаментам в частном порядке.

Мигранты с выявленным по результатам тестирования коронавирусом, будут помещены на карантин и пройдут процедуры в государственных медицинских учреждениях России. Состояние заболевших будет отслеживаться на протяжении лечения, им также окажут необходимую юридическую поддержку.

Как отмечается в сообщении, Международный фонд Шодиева предоставляет финансирование для оказания медицинских услуг и приобретения тестовых наборов и медикаментов.

Представительство Агентства по внешней трудовой миграции формирует и передает списки трудовых мигрантов в медицинское учреждение. В рамках программы медицинские бригады выезжают в общежития и хостелы, где проживает не менее 15−20 мигрантов.

Как отметил глава представительства Саиднумон Мансуров, проект ориентирован на предотвращение распространения инфекции среди узбекистанцев и контактирующих с ними лиц, а также тяжелых форм заболеваемости и летальных исходов. «Наличие сертификата о результате тестирования очень поможет желающим как можно скорее возобновить трудовую деятельность», — сказал он.