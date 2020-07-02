В семье Хозировых, проживающих в Папском районе Наманганской области, родились четверняшки, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
Матери новорожденных Мадине Икрамовой 30 лет, отцу Баходиру Хозирову — 31. Все близнецы — мальчики. Их вес: 902 грамма, 1360 граммов, 1701 граммов и 1400 граммов.
Состояние матери и детей хорошее, они находятся под наблюдением врачей областного перинатального центра.
Директор центра Ирода Мухитдинова рассказала, что сотрудники заранее подготовились к принятию родов и разработали специальный план.
Для оказания медицинской помощи новорожденным были подготовлены отдельные специалисты и оборудование.
Barno Abdullaeva
Дай бог здоровья и долгих лет жизни! Интересно, как назовут.