Количество документов, которые должны заполнять учителя школ, сокращено до одного — это классный журнал, с которым можно работать в том числе в электронном виде через систему Кundalik, сообщила пресс-служба Министерства народного образования (МНО).

Соответствующие изменения были внесены в Инструкцию о порядке формирования типового годового плана работы педагогических специальностей 28 июня.

Это сделано «в целях оптимизации педагогической нагрузки учителей, освобождения их от отчетов и волокиты в дополнение к основной рабочей нагрузке». Как ожидается, новшество позволит учителям сосредоточить все внимание «на проведении более интересных занятий».

Кроме того, теперь календарные тематические планы по предметам во всех школах утверждаются Республиканским образовательным центром и размещаются на официальных сайтах МНО до начала учебного года.

Учебную программу школьных учителей заменит «Книга учителя» по всем предметам, которую введут в рамках основных компонентов Национальной учебной программы.

«Мы надеемся, что теперь наши преподаватели будут уделять особое внимание повышению качества образования, используя созданные возможности. Постепенно деятельность учителей и школьной команды будет оцениваться не по заполнению документов, а по успехам выпускников школы, [достигнутым] в жизни», — говорится в сообщении МНО.