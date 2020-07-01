Молодая женщина найдена повешенной в своем доме в Касанском районе Кашкадарьинской области. Мать умершей Мухаббат Нуримова считает, что к смерти ее 18-летней дочери причастен ее зять Ш. Г. Об этом сообщает корреспондент Daryo.uz Отабек Кулдошев, изучивший детали инцидента.

Мухаббат Нуримова заявила, что узнала о смерти дочери Мохинур Джураевой утром 9 мая.

«В 10:00 зять позвонил не нам, а соседям и позвал нас к телефону. Когда я взяла телефон, он сказал, что моя дочь повесилась. По его словам, это произошло через 10 минут после его выхода из дома. Так как я не знала местоположение дома, где проживала дочь с зятем, я узнала адрес и прибыла на место», — сказала она.

По ее словам, зять дал неверный адрес, но она все равно узнала место их проживания.

«Когда я добралась до места, тело моей дочери уже охладело. Ее глаза были опухшими и в синяках», — отметила Мухаббат Нуримова.

Бабушка погибшей Мавжуда Рахматова также прибыла на место, где увидели сотрудников органов внутренних дел и соседей. Ей показали шарф, с помощью которого девушка предположительно повесилась.

«Длина шарфа была меньше двух пядей. Кроме того, он был очень мягким. Я сказала, что не верю, что этот мягкий шарф может задушить человека. Также моя внучка была высокого роста. Она бы дотянулась до двери, на которой она якобы повесилась… Удивительно, но обувь моей внучки была красиво разложена. Стеклянная дверь, где предположительно она повесилась, не была повреждена», — сказала она.

Мухаббат Нуримова сообщила, что житель района Ш. Г. изнасиловал ее дочь, из-за чего пришлось отдать ее замуж за него.

«25 января житель Касанского района Ш. Г., торгующий с нами на рынке, обманул мою дочь, сказав, что отвезет ее домой. На самом деле он отвез ее в недостроенное здание и изнасиловал. Тогда мы обратились в органы внутренних дел, чтобы сообщить об инциденте. Он сказал нам: „Не позорьте меня, у меня четверо детей“. Чтобы искупить свою вину, он сказал, что женится на моей дочери, умолял. Я выдала дочь за него, чтобы обе стороны не оказались [в центре] слухов», — призналась мать погибшей корреспонденту Daryo.uz.

Кроме того, по ее словам, Ш. Г. смог уговорить своих родных и супругу и отправил сватов. 3 марта он заключил с Джураевой никох и сообщил, что забирает ее жить в многоэтажный дом в Карши.

«Когда начался карантин, он сказал: „Стало сложно ездить в Карши, ваша дочь голодает“. Поэтому он забрал ее в Касан, где проживают его супруга и дети. Супруга Ш. Г. оскорбила мою дочь, браку которой нет даже месяца, выкинула ее вещи на улицу и выгнала из дома», — заявила она.

Мохинур переехала в другой дом, но там тоже происходили скандалы и ссоры, в связи с чем Мухаббат Нуримова забрала ее обратно домой, где она прожила до 4 мая. В тот день зять позвонил Мохинур и сообщил, что купил новый дом, и забрал ее. Однако она вернулась без настроения.

«В тот день моя дочь хотела что-то сказать мне, но не смогла. „Если скажу, то это не будет поведением, свойственным мусульманке“, сказала она. В конце она заявила: „Расскажу все, когда вернусь, но пусть об этом не знает ваш зять“. Так я и не узнала, что она хотела сказать, почему так произошло», — сказала мать.

4 мая Джураева покинула дом вместе с супругом и уже не вернулась. Мухаббат Нуримова отмечает, что ее зять не дал с ней поговорить в день рождения дочери — 7 мая, отправив только видео с ней. А 9 мая девушка была найдена повешенной.

«Что бы ни случилось, это сделал мой зять. Он ждал, когда ей исполнится 18 лет, а затем избавился от нее. Это можно понять по тому, что он вообще не давал нам говорить», — считает женщина.

Мухаббат Нуримова указала на медлительность работы следователя прокуратуры Хасана Курбанова, несмотря на то, что с момента происшествия прошло уже два месяца.

«Он приступил к делу только после моей жалобы на приеме у заместителя генерального прокурора. Я сказала: „Почему вы работаете так медленно, не проводите расследование, зять, ставший причиной смерти моей дочери, ходит свободно?“ В ответ следователи, посмотрев друг на друга, посмеялись, и высмеяли меня, сказав: „Почему не приступаете к работе? Нужно чтобы кто-то пришел и спрашивал“», — рассказала она.

По данным прокуратуры Кашкадарьинской области, Мохинур Джураева найдена повешенной на двери дома 9 мая.

«Во время доследственной проверки родственники погибшей сообщили, что между ней и ее супругом постоянно происходили ссоры. В заключении судебно-медицинской экспертизы отмечается, что причиной смерти стала механическая асфиксия, которая возникает при сдавливании шеи», — говорится в сообщении.

В заключении также отмечается, что смерть Джураевой наступила за 3−4 часа до того, как ее нашли повешенной. Хотя, по словам Мухаббат Нуримановой, зять сообщал, что дочь повесилась через 10 минут, когда он вышел из дома.

Судебно-медицинская экспертиза также показала, что до смерти на теле погибшей были повреждения двух-трехдневной давности.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 103 Уголовного кодекса Узбекистана (доведение до самоубийства или покушения на него путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения чести и достоинства личности лица / наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет). Прокуратура Касанского района проводит следствие.