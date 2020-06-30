Больше общения, больше знаний и больше возможностей для использования современных онлайн-технологий — все это доступно каждому, кто станет абонентом Mobiuz, выбрав новый тарифный план Gap Yo‘q. Запуск тарифа специально приурочен к 30 июня — Дню молодежи Узбекистана.

Разработанный исключительно с учетом потребностей интернет-любителей, тариф предлагается по оптимальному соотношению «цена-объем мегабайтов». По тарифу Gap Yo‘q Mobiuz предоставляет 8000 МБ мобильного интернета всего лишь за 35 тысяч сумов в месяц.

Компания также дарит приятный бонус — все звонки и исходящие сообщения по Узбекистану, а также интернет-трафик сверх лимита 8000 МБ будут тарифицироваться всего лишь по 12 сумов.

Но и это еще не все. Тарифный план не привязан к первому числу месяца, как большинство продуктов. Это значит, что после подключения или перехода на Gap Yo‘q в любой день месяца абонент получит полностью 8000 МБ, абонентская плата также будет начислена в полном объеме.

Например, абонент подключился к интернет-тарифу 11 июля. В этот же день ему будет предоставлено 8000 МБ за 35 тысяч сумов. Каждое 11-е число последующих месяцев будут действовать такие же условия начисления.

Но как быть, если в день списания у абонента окажется недостаточно средств на счету? Заботясь об удобстве клиентов, Mobiuz предусмотрел в таких случаях автоматический переход тарифа на ежедневное списание абонентской платы — 1750 сумов в день. Интернет-трафик также будет предоставляться ежедневно в объеме 267 МБ. Как только пользователь тарифа Gap Yo‘q пополнит баланс на сумму более 35 тысяч сумов, тариф вернется к месячному порядку списания и отсчет начнется с этого дня.

«Многообразие продуктов и услуг Mobiuz позволяет потенциальным и действующим абонентам выбирать наиболее оптимальное решение. Теперь активные пользователи интернета могут подключиться к тарифу Gap Yo‘q. Его целевая аудитория — молодежь, которая предпочитает простоту, удобство и, конечно же, выгодные цены. Речь не только о безусловно конкурентоспособных ценах на интернет, но и на звонки. Так, проговорив 500 минут в месяц абонент заплатит всего лишь шесть тысяч сумов», — говорит Сардор Таджиев, официальный представитель по связям с общественностью Mobiuz.

Подключиться к тарифу Gap Yo‘q можно в офисах компании и пунктах продаж коммерческих партнеров.

Код для перехода с других тарифных планов Mobiuz — *111*100#.

Сайт: mobi.uz

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