В Ташкенте планируют запустить службу такси с электромобилями. Для этого в столицу уже завезены 500 единиц двух моделей — BAIC EU5 и BAIC EX360 — китайской компании-производителя BAIC, сообщил «Газете.uz» представитель официального дилера в Узбекистане, компании Yili Star-River Trade & Business, Азамат Рашидов.

Первая модель — BAIC EU5 — имеет режим спортивного вождения, электрический стояночный тормоз, а также оснащен системой курсовой устойчивости. Вторая модель — BAIC EX360 — оснащена антиблокировочной системой колес с электронным распределением тормозного усилия ABS+EBD.

По словам Азамата Рашидова, экомобили не вредят окружающей среде, аккумуляторы имеют систему защиты, срок его годности — 8 лет, при поломке устройство можно поменять на заводе.

«На одном заряде [электромобиль] может проехать 419 км в условиях городской езды, 540 км — в условиях трассы. В автомобиле используются аккумуляторы в 53 кВт. Один километр обходится в 50−60 сумов», — отметил в репортаже пресс-службы хокимията Ташкента Азамат Рашидов.

В комплект каждого автомобиля входит зарядное устройство. Зарядить автомобиль можно в домашних условиях — на это потребуется 19 часов.

Кроме того, планируется завезти 10 специальных станций для такси, которые позволят зарядить автомобиль за полчаса. Цены на автомобили различаются в зависимости от модели — от 23 тысяч долларов до 25 тысяч долларов без учета стоимости таможенных процедур.