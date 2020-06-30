Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 30 июня выросло на 76 и достигло 8298, сообщило Министерство здравоохранения.
44 новых случая выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре, 23 — в Ташкентской области (из них 19 — у контактировавших с заболевшими и помещенными на карантин, 3 — среди населения и 1 — у водителя грузовика), 9 — в Ташкенте (из них 4 — у контактировавших с заболевшими и взятых на карантин и 5 — среди населения).
Общее число выздоровевших от коронавируса в стране составляет 5496. Лечение проходят 2778 пациентов.
Вазген Ксеракопян
А есть статистика, сколько наших сограждан зарубежом в ожидании возвращения домой и сколько вообще планируется вернуть? Ну чтоб примерно знать как долго ещё будет это тянуться.
Судья Дредд
Мы в Индии. Нас кто нибудь услышит, сил нет уже ждать и денег тоже,,