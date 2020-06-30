Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 30 июня выросло на 76 и достигло 8298, сообщило Министерство здравоохранения.

44 новых случая выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре, 23 — в Ташкентской области (из них 19 — у контактировавших с заболевшими и помещенными на карантин, 3 — среди населения и 1 — у водителя грузовика), 9 — в Ташкенте (из них 4 — у контактировавших с заболевшими и взятых на карантин и 5 — среди населения).

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране составляет 5496. Лечение проходят 2778 пациентов.