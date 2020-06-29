Пожар произошел в продуктовом магазине на первом этаже многоквартирного дома в Ахангаране в Ташкентской области в минувшее воскресение, 28 июня, около 14:15, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

Предварительная причина возгорания — столкновение Damas и «ЗИЛ-130», пламя от которых перекинулось на здание, говорится в сообщении. Видео пожара появилось в Telegram-канале «Водители Ташкента — Drivers.uz».

От огня пострадало 190 кв. м площади магазина, сгорели также товары. Спасателям удалось сохранить от пламени 90 кв. м помещения.

О жертвах или пострадавших информации нет, сообщили в МЧС.