Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о выявлении 26 июня 250 случаев коронавируса, из них 25 подтверждено среди населения (днем ранее — 24), в том числе 8 — в Ташкенте.

По данным министерства, COVID-19 подтвержден у жителя Мирзо-Улугбекского района (сдал тест для профилактики), сотрудника ООО «Логистика универсал маркази», сотрудника компании «Узбекистон темир йуллари» (посещал родственников в Кибрайском районе Ташкентской области).

Кроме того, коронавирус выявлен у жителя Юнусбадского района (сдал тест для профилактики), сотрудника органов внутренних дел, кондуктора одного из автопарков и жителя Чиланзарского района (сдал анализы из-за повышения температуры).

В Ташкентской области инфекция обнаружена у жителя (район не уточняется), сдавшего тест для профилактики, работника колбасного цеха в Кибрайском районе, а также у двух жителей Паркентского района (сдали тест для профилактики) и дежурного эпидемиолога на пограничном КПП «Гишткуприк».

Кроме того, COVID-19 подтвержден у жителя Сырдарьинской области, вернувшегося из Казахстана, у студента Бухарского государственного университета — гражданина Афганистана, у жителя Ханкинского района Хорезмской области и семи членов его семьи, а также у жителя Ургенчского района и Хазараспского района (последний сдал анализы в связи с повышенной температурой тела, наблюдавшейся несколько дней).