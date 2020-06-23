Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 6461, увеличившись за понедельник на 146, сообщила пресс-служба Минздрава. Все новые случаи выявлены в Ташкенте и Ташкентской области.

Из 60 последних случаев 49 подтверждено в карантинном комплексе в Ташкентской области, 6 — в Ташкентской области (1 — среди населения и 5 — у водителей грузовиков, прибывших из-за границы), 5 — в столице (3 — среди населения и 2 — у контактировавших с больными и находящимися на карантине) .

В целом из 146 случаев за день 136 выявлено в карантинных учреждениях, 5 — среди населения (4 — в Ташкенте и 1 — в Ташкентской области), 5 — у водителей грузовиков.

В течение дня сообщено о выздоровлении 73 пациентов, общее число вылечившихся достигло 4450.

Сейчас на лечении находится 1992 человека, состояние 15 из них тяжелое, 4 — крайне тяжелое.

Всего на карантине в домашних условиях находится 35690 человек, в стационарных — 22614.

Источник: Минздрав.