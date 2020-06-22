Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента России Владимира Путина посетит Москву с рабочим визитом 23−24 июня, сообщила пресс-служба главы государства.
В первый день визита запланированы двусторонние переговоры на высшем уровне. Будут рассмотрены актуальные вопросы узбекско-российского сотрудничества.
24 июня Шавкат Мирзиёев примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы над фашизмом.
В воскресенье группа военнослужащих Министерства обороны Узбекистана приняла участие в генеральной репетиции предстоящего парада.
Татьяна Аш
А с какой надеждой мы ждём нашего уважаемого президента, может они ещё и договорятся пустить уже поезда, мы не можем дождаться когда вернёмся домой, пожалуйста уже решите эту проблему