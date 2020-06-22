Дочерний банк АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» в Российской Федерации АО «Азия-Инвест Банк» продолжает последовательную реализацию стратегии, направленной на поддержку экспортного потенциала Узбекистана и расширение узбекско-российского товарооборота. Банком сформированы продукты и финансовые инструменты, которые позволяют отечественным компаниям уверенно расширять деятельность в условиях жесткой конкуренции и занимать прочные позиции на внешних рынках.

Текстильная, плодоовощная, кожевенно-обувная и другие отрасли экономики Узбекистана обладают большим потенциалом, эффективное использование которого будет способствовать наращиванию экспорта страны.

В нынешних условиях пандемии коронавируса особенно остро встает вопрос поддержки узбекских предприятий. В целях поддержания экспорта отраслей, продукция которых пользуется высоким спросом на российском рынке, «Азия-Инвест Банком» в мае открыта кредитная линия для ООО Uzcotton в размере 2 млн долларов США. Это было сделано для оплаты поставок трикотажа и готовой текстильной продукции из Узбекистана и дальнейшей ее реализации в крупнейших торговых сетях России. Узбекскими поставщиками-партнерами Uzcotton являются крупные узбекские компании, входящие в группу компаний Baht-Group — экспортера текстильной продукции Узбекистана в СНГ.

«Благодаря оперативной работе „Азия-Инвест Банка“ компании удалось в условиях пандемии в кратчайшие сроки получить финансирование и выиграть тендеры на поставку готовой продукции в ПАО „Сбербанк“ (трикотажная униформа для сотрудников) и в сеть магазинов Fix Price. Финансирование открыто банком в течение одной недели после предоставления пакета документов. Хотелось бы отметить, что главное отличие „Азия-Инвест Банка“ от других банков России — оперативность, знание отраслевой и рыночной специфики и возможность общения на родном — узбекском языке», — подчеркнул Бунед Исмаилов, директор Uzcotton.

Банк оказывает содействие предприятиям всех отраслей независимо от формы собственности, в том числе индивидуальным предпринимателям. Так, в начале июня открыто финансирование ИП «Абдуллаев Н.А.» для закупа сельскохозяйственной продукции из Узбекистана с целью дальнейшей поставки в крупную региональную розничную сеть SPAR (мировая добровольная сеть розничной торговли продуктами питания с 13 112 магазинами в 48 странах на четырех континентах. К концу 2018 года число работающих магазинов под брендом SPAR в России составляло 534).

«Условия финансирования „Азия-Инвест Банка“ не только привлекательны и выгодны, но и конкурентоспособны на российском рынке банковских услуг. Кроме этого, знание сотрудниками банка законодательства двух стран значительно облегчает и ускоряет подготовку документов для получения кредита. Я — гражданин Республики Узбекистан, уже несколько лет работаю в России. Рекомендую узбекским предпринимателям работать с „Азия-Инвест Банком“, так как мой опыт сделал его ведущим моим партнером на банковском рынке России», — прокомментировал представитель ИП «Абдуллаева Н.А».

В настоящее время банк сформировал портфель заявок на финансирование экспорта текстильной и сельскохозяйственной продукции из Узбекистана на общую сумму более 2 млн долларов США. Кроме этого, в 2020 году уже профинансированы проекты в текстильной отрасли на сумму более 1,7 млн долларов США, в сельскохозяйственной и пищевой отраслях — более 2,5 млн долларов США.

В июне банк также запускает пилотный проект — кредитный инструмент «Факторинг», направленный на поддержку экспорта узбекской продукции.

В рамках реализации своей стратегии, направленной на поддержку и развитие узбекско-российского товарооборота, «Азия-Инвест Банк» продолжит представлять экономические интересы торговых партнеров Российской Федерации и Узбекистана, расширять объемы текущих инструментов и внедрять новые передовые банковские продукты.

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