В карантинном комплексе Юкоричирчикского района Ташкентской области найден повешенным мужчина, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

20 июня примерно в 4:00 уроженец Ферганской области (1978 года рождения) обнаружен повешенным внутри контейнера, который предназначен для временного проживания граждан, помещенных в карантин, уточнили в ведомстве.

Сообщается, что он сдал анализы на коронавирус, однако не успел получить результаты теста. Пока неизвестно, откуда и когда погибший прибыл в карантинный комплекс в Юкоричирчикском районе.

Прокуратура Юкоричирчикского района проводит доследственную проверку.

Карантинный центр на свыше 10 тысяч человек начали строить в конце марта. Он предназначен для содержания лиц с подозрением на COVID-19. Для управления комплексом при хокимияте Ташкента создан Специальный центр.