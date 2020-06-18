Глобальная пандемия и стихийные бедствия принесли узбекистанцам тяжелые испытания. АО «Узагросугурта» в полной мере осознает свою ответственность в деле эффективного и успешного выполнения важных задач. В частности, компания выплатила около 5,5 млрд сумов страхового возмещения пострадавшим от сильного ветра в Бухаре.





Бедствие нанесло ущерб многим предприятиям, а также жилым и нежилым помещениям в регионе. Обеспечение того, чтобы деловая активность не прекращалась на местах, принятие мер по своевременному погашению кредитов стало актуальной проблемой для большинства жителей Бухары сегодня.





«Воспользовавшись возможностями, созданными главой нашего государства для молодых предпринимателей, мы открыли частный детский сад за счет государственного займа. Негосударственное образовательное учреждение Kinder World является новинкой и важным стратегическим объектом для района Ромитан. Потому что здесь квалифицированные педагоги преподают детям от трех до семи лет на узбекском, русском и английском языках. К сожалению, сильный ветер повредил наш сад внутри и снаружи. Бухарский филиал АО „Узагросугурта“ выплатил нам около 77,5 млн сумов очень своевременно и полностью компенсировал ущерб. Теперь мы можем с легкостью продолжить нашу деятельность. Это радует не только меня, но и сотни ромитанских детей и их родителей», — сказал 27-летний предприниматель Бекзод Нарзуллоев.





В настоящее время АО «Узагросугурта» расширило работу по компенсации ущерба от стихийных бедствий по всей области. В дополнение к выплатам, сделанным в результате страхового случая, целевой группе было поручено оказать помощь предприятиям, чья деятельность была поставлена под сомнение.





«Я получил кредит в размере 27 млн сумов от банка в рамках программы „Каждая семья — предприниматель“, и ветер разрушил нашу теплицу, которую мы построили на 800 сотках. Теплица в основном предназначена для выращивания помидоров и огурцов. Я только планировал реализовать помидоры за 50 млн сумов. С первого урожая я продал всего 250 кг продуктов по 10−15 тысяч сумов за килограмм. Теплица была разрушена ветром, и я потерял первый урожай. Однако благодаря АО „Узагросугурта“ мне была предоставлена помощь в сумме около 16,5 млн сумов для продолжения моей работы. Если мне повезет, я постараюсь заработать больше денег в июле, чем в сезон огурцов. Я благодарен „Узагросугурта“ за то, что выдержал такое серьезное испытание в возрасте 21 года — не сломаться так рано. Я осознал важность управления рисками в этой области. В будущем хочу подписать с этой компанией договор на добровольное страхование, например, имущества и урожая», — сказал Камолиддин Эргашев, молодой предприниматель из Алата.





В целом АО «Узагросугурта» выплатило около 850 млн сумов по страхованию предпринимательских рисков по погашению кредитов, выделенных на развитие семейного бизнеса.





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