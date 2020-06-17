В результате штормового ветра, обрушившегося на районы Бухарской, Самаркандской и Навоийской областей, а также прорыва дамбы в Сардобинском районе Сырдарьинской области, значительное количество жилых строений было разрушено.





Уже на следующий день после происшествий сотрудники страховой компании «Узбекинвест» оперативно выехали на места и провели оценку поврежденного и утраченного имущества местных жителей.





В ускоренном режиме были рассмотрены заявления клиентов, и в кратчайшие сроки выплачены страховые возмещения. Объем выплат по состоянию на 12 июня составил более 3,8 млрд сумов.





Страховая компания «Узбекинвест» продолжает в полном объеме и оперативном порядке выполнять принятые на себя обязательства в рамках предоставленной страховой защиты имуществу физических и юридических лиц.





«Главная ценность — человеческая жизнь, утраченное имущество возместит „Узбекинвест“».

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