Полковник Алишер Тухтаевич Нарбаев назначен заместителем министра обороны по вооружению и оснащению, сообщила пресс-служба Минобороны Узбекистана.

До этого назначения он служил командующим артиллерией — начальником управления артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил.





Алишер Нарбаев (1979 г. р.) окончил Самаркандское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище (2000), Академию Вооруженных сил Узбекистана (2009) и курсы повышения квалификации в Михайловской артиллерийской академии (Россия, 2018).

Полковник Заирджан Гулимматович Базарбаев назначен заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению. Ранее он работал начальником Главного управления материально-технического обеспечения Минобороны.





Заирджан Базарбаев (1974 г. р.) — выпускник Ташкентского высшего общевойскового командного училища (1995) и Академии Вооруженных Сил Узбекистана (2011).

Командующим войсками Северо-Западного военного округа назначен полковник Фарходжон Ортикович Шерматов. До этого назначения он возглавлял Главное управление кадров Минобороны.

На этом посту Фарходжон Шерматов сменил Дильшода Чориева, работавшего командующим войсками Северо-Западного военного округа с 2019 года .





Фарходжон Шерматов (1969 г. р.) окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище (1991), Академию Вооруженных Сил Узбекистана (1997) и Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России (2006).

Полковник Абдулла Адхамович Хамраев возглавил Высшее военное авиационное училище Узбекистана. Ранее был командиром одной из воинских частей Войск противовоздушной обороны и Военно- воздушных сил Минобороны.





Абдулла Хамраев (1976 г. р.) окончил Джизакское высшее военное авиационное училище (1998), Академию командования Генерального штаба Бундесвера (Германия, 2006), центральные курсы по обучению военных лётчиков боевым заданиям Военно-воздушных сил России (2007) и высшие курсы по переподготовке и повышению квалификации офицеров командного состава Академии Вооруженных Сил Узбекистана (2014).