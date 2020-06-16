Антимонопольный комитет дал заключение по проекту постановления Кабинета Министров Узбекистана «О мерах по эффективной организации и дальнейшему развитию охоты и обработки артемических цист в Муйнакском районе Республики Каракалпакстан».

Проект документа предусматривает передачу с 1 апреля 2020 года в постоянное пользование всех частей Аральского моря на территории Узбекистана вновь созданному ГУП «Орол артемия саноат» при хокимияте Муйнакского района.

В АМК сообщили, что сегодня в Муйнакском районе охотой, сушкой и вывозом переработанных продуктов цист артемии занимаются 23 предприятия. Создание на этом рынке государственного унитарного предприятия комитет считает нецелесообразным.

«Необходимо создать равные условия для всех хозяйствующих субъектов в плане развития и обработки артемических цист во всех частях Аральского моря, расположенных на территории Узбекистана», — говорится в заявлении.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе АМК, это не первая попытка монополизировать данный рынок. В ноябре 2019 года комитет не поддержал предложение Совета Министров Каракалпакстана о создании «Орол артемия саноат» с предоставлением льготных кредитов.

Артемии — водные ракообразные рода Artemia, водятся в основном в соленой воде. Используются в науке, медицине, фармацевтике, косметологии, чаще в качестве корма для рыб и мальков. Размножается с помощью цист (яиц), которые могут храниться на длительное время при разных условиях.