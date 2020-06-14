Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заразился коронавирусом и госпитализирован. Об этом глава Минздрава сообщил на своей странице в Facebook.

«Друзья, к сожалению, вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь», — написал он.

Елжан Биртанов заявил, что соблюдал строгие санитарные меры, но риски есть всегда.

«Особенно это касается тех, кто работает, не может работать удаленно. В последние дни в ряде регионов наблюдается прирост заболевших, в том числе среди предпринимателей, работников предприятий, медиков, государственных служащих, работников СМИ. Многие наши граждане сейчас интенсивно работают для решения проблем, связанных с последствиями глобального кризиса и пандемии в Казахстане. Зачастую нам требуются личные встречи, выезды по регионам, поэтому мы более подвержены риску заражения COVID-19», — указал министр.

Глава Минздрава призвал казахстанцев соблюдать «личный карантин» и придерживаться рекомендаций по профилактике.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 апреля, карантинные ограничения в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. На сегодняшний день в республике зарегистрировали 14496 инфицированных COVID-19. В процентном соотношении к численности населения Казахстана (18,6 млн человек) количество случаев инфицирования составляет 0,07%. Общее число выздоровевших достигло 9056, умерли 73 человека.

Напомним, C 20 июня Казахстан возобновляет международное авиасообщение с рядом стран.