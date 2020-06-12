Кыргызстан заинтересован в развитии торговли и укреплении экономических связей с ближайшими соседями, в том числе и с Узбекистаном, заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время поездки в Араванский район Ошской области 11 июня.

Он подчеркнул, что в последние годы две страны также активно развивают культурно-гуманитарные отношения.

«Мы стремимся к добрососедству и сохранению взаимовыгодных отношений, решим все проблемы, для этого нужны терпение и время. Мы продолжим политику укрепления дружбы с соседними странами ради будущего наших детей и нашей страны», — отметил глава страны.

В конце мая на узбекско-кыргызской границе произошел конфликт между жителями двух стран. Главы правительства Узбекистана и Кыргызстана встретились для урегулирования ситуации. Шавкат Мирзиёев и Сооронбай Жээнбеков провели телефонный разговор, в котором обсудили произошедший инцидент, и договорились активизировать усилия по решению имеющихся вопросов двусторонних отношений.