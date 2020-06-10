Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в параде Победы в Москве по приглашению российской стороны, следует из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на которое ссылается РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у него, кто подтвердил свое участие в параде Победы в Москве. «Есть предварительный, сейчас работа ведется, список. У нас… есть подтверждение от Казахстана, от Киргизии, от Молдовы, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, есть также подтвержденное участие от Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии», — ответил Дмитрий Песков.

Напомним, парад Победы пройдет в Москве 24 июня. Ранее также сообщалось, что во второй половине июня планируется визит президента Шавката Мирзиёева в Россию.

Как отметил Дмитрий Песков, Россия также ожидает подтверждение о визите на парад от лидеров ряда стран «со дня на день». Среди таковых, в частности, президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, по словам Пескова, приглашение не направлялось, поскольку акцент был сделан на приглашении глав государств СНГ, интереса к участию в котором Украина не проявляет. Кроме того, он отметил, что Украина «ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы».