С 9 июня банк «Ипак Йули» начал внедрять во все свои банкоматы услугу по продаже наличной валюты. За раз можно купить 100 долларов США.

Курс доллара США такой же, как и в обменном пункте. Можно внести наличные сумы в банкомат и устройство само вернет сдачу и купленные деньги. Данная функция внедряется поэтапно, начиная с банкоматов, установленных около офисов банка.

В 2018 году банк «Ипак Йули» приобрел крупную партию из 200 банкоматов с функцией Cash-in и одним из первых запустил услугу по наличному обмену долларов США на сумы.

В настоящее время по всему Узбекистану установлено около 700 банкоматов с функцией обмена валют, 194 из которых принадлежат банку «Ипак Йули».

В течение второго полугодия 2020 года банком планируется установка дополнительных 100 банкоматов по всей стране.

Ознакомиться с локациями всех установленных банкоматов можно на сайте или в мобильном приложении Ipak Yo’li Mobile.

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