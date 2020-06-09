Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 июня провел совещание, посвященное обсуждению актуальных вопросов обеспечения стабильности национальной экономики, сообщила пресс-служба главы государства.

На собрании президент поручил с учетом китайского опыта закрепить министерства и ведомства за селами с высоким уровнем бедности, создать систему помощи нуждающимся, развивать семейный бизнес и приусадебное хозяйство.

Кроме того, предложено направлять в такие районы студентов, обучившихся за счет государственного гранта, для осуществления трудовой деятельности сроком на 3 года.

Отметим, что с 2005—2006 учебного года в Узбекистане введено обязательное распределение на работу в образовательные учреждения, предприятия и организации с условием обязательной отработки не менее 3 лет выпускников вузов (бакалавров и магистров), обучавшихся по всем направлениям образования на основе гранта.

Согласно параметрам государственного заказа по приему на учебу в вузы в 2019/2020 учебном году, выделено 22311 «бюджетных» мест для обучения в вузах Узбекистана (бакалавриат — 18180, магистратура — 4131).