Из канала в Тупраккалинском районе Хорезмской области извлечено тело мужчины, прикованного цепью к рулю автомобиля Tico. Погибший числился пропавшим с конца марта, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Сообщается, что 33-летний житель Хазараспского района Т. К. выехал из дома на автомобиле Tico, принадлежащем отцу, и не вернулся.

Согласно следственным материалам, мужчина 27 марта несколько раз посещал окрестности водораспределительного сооружения «Чап киргок» канала «Тошсака».

Мобильный телефон погибшего последний раз был в сети в 21:41 17 марта рядом с сооружением «Чап киргок». 17 апреля прокуратура Хазараспского района возбудила уголовное дело по части 1 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

4 июня вода на водораспределительном сооружении была перекрыта, и группа из числа сотрудников ОВД и спасательной службы провела поисковые работы. Из канала был извлечен автомобиль с телом Т. К. на водительском кресле.

Место инцидента посетила оперативно-следственная группа во главе с первым заместителем прокурора Хорезмской области и первым заместителем областного УВД.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется следствие.