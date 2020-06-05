В Зангиатинском районе Ташкентской области в отношении местного жителя возбуждено дело об административном нарушении за незаконную порубку семи чинар, сообщила пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Выяснилось, что областное управление по экологии и охране окружающей среды ранее дало заключение о необходимости срубить два мертвых дерева и провести санитарную обрезку еще 60 деревьев на территории предприятия «Файз». Однако местный житель срубил семи чинарам верхнюю часть кроны.

Дело было заведено по статье 9 (Незаконная порубка, повреждение либо уничтожение деревьев, кустарников, других лесных культур и молодняка) Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Ущерб от вырубки оценен в размере 468300 сумов.

Напомним, с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года действует мораторий на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд. Чинара (платан) входит в список ценных видов.