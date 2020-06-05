Министр здравоохранения Алишер Шадманов обратился в Генеральную прокуратуру Узбекистана в связи с новым случаем избиения врачей, сообщила пресс-служба Минздрава.

В ночь на 4 июня, в 00:14 житель махалли «Галаба» Сайхунабадского района Сырдарьинской области А. Б. вызвал скорую помощь с жалобой на травму ноги. Медики прибыли на место происшествия в течение 7 минут, в 00:21.

Однако, когда доктор и фельдшер вышли из машины, на них набросилась группа пьяных людей, которые без причины жестоко избили медиков, сообщает Минздрав.

Врач, 28-летний Ю. О., получил сотрясение мозга, рваную рану правой брови, гематому правого века и повреждение мягких тканей в области грудной клетки. Фельдшер, 44-летний В. Н., тоже получил сотрясение мозга, а также повреждение мягких тканей лица, висков и закрытый перелом ладони правой руки.

Обоих медицинских работников госпитализировали в отделение экстренной помощи Сайхунабадского районного медицинского объединения.

В обращении в Генпрокуратуру министр здравоохранения призвал взять ситуацию на контроль и обеспечить привлечение виновных к отвественности.