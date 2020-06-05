Во вторник состоялся онлайн-брифинг Всемирного банка для экспертов и журналистов Центральной Азии, посвященный воздействия пандемии COVID-19 на сельское хозяйство и продовольственную безопасность в странах региона. Спикерами выступили региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук и ведущий экономист по вопросам сельского хозяйства Сергий Зоря.

Краткосрочные и среднесрочные последствия

Во всех странах регионах отмечены скачки цен на продовольствие, связанные как с ограничением экспорта, так и паническими закупками со стороны населения и государств, отметил в своей презентации Сергий Зоря. Наблюдалось сокращение доступа бедных и уязвимых слоев населения к продовольствию, сбои в цепочках поставок продовольствия, особенно в первые недели пандемии.

Ожидается снижение внутреннего спроса из-за падения доходов населения и экономического спада, а также спроса на экспорт плодоовощной продукции из стран ЦА на основной рынок сбыта — в Россию (более 50% фруктов, овощей и винограда из стран региона), в связи с сильным воздействием кризиса на экономику этой страны и возможной конкуренцией с другими странами-экспортёрами. В первом квартале 2020 года экспорт плодоовощной продукции из Узбекистана упал на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В недавнем докладе ВБ по плодоовощеводству в Центральной Азии проанализированы возможности для экспортёров фруктов выйти на рынки Китая и России, отметил Сергий Зоря.

Сравнение с кризисом 2008−2009 годов

Нынешний кризис, спровоцированный пандемией, отличается от глобального продовольственного кризиса 2008−2009 годов, поскольку пока существенно не повлиял на международные продовольственные рынки, считает Сергий Зоря. Это связано с наличием крупных мировых запасов зерна, а также стабильными ценами на основные продукты питания, так как экспорт продовольствия ограничили небольшое число государств (16 стран по состоянию на май 2020 года против 33 стран в 2008 года). Поэтому, в отличие от кризиса 2008−2009 годов, сейчас наблюдается дефицит лишь на местных рынках и местные скачки цен.

Проблемы, вызванные кризисом

Рабочие места и ВВП сильно связаны с сельским хозяйством в странах Центральной Азии, отмечает эксперт ВБ. Например, в Узбекистане в сельском хозяйстве занято около 27% рабочей силы, Туркменистане — около 40%, Таджикистане — около 48%. Доля расходов населения стран Центральной Азии на продукты питания составляет 40−60%, что делает людей очень уязвимыми к скачкам цен. Пандемия приведёт к увеличению числа бедных в странах региона на минимум 600 тысяч человек — это оптимистичный сценарий. При пессимистичном сценарии это число может увеличиться на 2,6 миллиона, поделился расчётами Сергий Зоря.

Говоря о макроэкономических факторах, влияющих на продовольственную безопасность в регионе, Сергий Зоря привёл прогнозные данные экономического роста, рассчитанные ЕБРР в мае 2020 года (-3,5% для Центральной Азии, 1,5% для Узбекистана, -3% для Казахстана, -4% для Кыргызстана, -1% для Таджикистана и 1% для Туркменистана). Также влияние имеет девальвация национальных валют в марте-апреле на 6−14%, падение объёмов денежных переводов из России и сокращение денежных переводов по регионам-получателям в 2020 году.

Данные из презентации Сергия Зори.

Влияние экспортных ограничений

Экспортные ограничения на пшеницу и муку Казахстана имели негативное влияние на страны региона, а также и на доверие к региональному сотрудничеству и торговле в будущем, отметил Сергий Зоря. Отвечая на вопрос журналиста, он позитивно отозвался о решении об отмене экспортных ограничений Казахстаном с июня.





Доля импорта пшеницы и муки из Казахстана в странах Центральной Азии. Данные из презентации Сергия Зори.

Всеми странами, кроме Узбекистана, были введены ограничения экспорта, которые привели к более высокому колебанию цен, паническим закупкам продуктов продовольствия и населением, и правительствами стран, напомнил экономист ВБ.

Сельское хозяйство — драйвер роста

Рост в промышленности и секторе услуг замедлился, но в сельском хозяйстве ожидается продолжение роста.

Рекомендации ВБ и других организации по стабилизации ситуации:

— поддержка бедных домохозяйств, чтобы они сохранили доступ к продовольствию;

— недопущение сбоев национальных цепочек поставок продуктов питания;

— обеспечение доступа к ресурсам и рабочей силе для предстоящего сезона сельхозработ;

— сохранение международных торговых потоков и избежание панических реакций.

Сергий Зоря отметил новые задачи, которые предстоит решать странам после пандемии. Первой задачей он назвал восстановление доверия к сельхозторговле и рынкам.

Возврат или переход на полную продовольственную безопасность и самообеспеченность, о которой стали чаще говорить в последнее время, — это неэффективный шаг, подчеркнул Сергий Зоря. Временные меры и ограничения торговли, введенные во время пандемии, должны быть отменены, и торговля должна играть важную роль в обеспечении продовольственной безопасности.

Второй задачей названо поощрение инвестиций в госпрограммы развитий и предоставление услуг для сельского хозяйства, третьей — совершенствование управления госрезервами продуктов питания, в том числе их оценку и мониторинг, четвёртой — увеличение инвестиций в здоровье животных и ветеринарные услуги, пятой — цифровая трансформация агропродовольственного сектора. Для этого блока задач необходимо региональное сотрудничество, подчеркнул Сергий Зоря.

Проекты ВБ в сельском хозяйстве

В регионе при содействии ВБ реализуются проекты на сумму около 1,6 млрд долларов, отметила региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук. Она сообщила, что ВБ пересматривает портфель инвестиций в связи с последствиями пандемии, и ряд проектов учитывает решение проблем, связанных с коронавирусом: проекты по животноводству в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, проекты по развитию плодоовощеводства в Таджикистане и Узбекистане, которые развивают экспорт и логистику.

Лилия Бурунчук отметила, что появились планы создания регионального проекта по отслеживанию здоровья сельскохозяйственных животных и создания фитосанитарных и санитарных систем в регионе.