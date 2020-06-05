Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 5 июня выросло на 22 и достигло 3987, сообщило Министерство здравоохранения.

15 новых случаев выявлено в Ташкенте (8 — среди населения, 4 — находившихся на карантине после контакта с заболевшими, 3 — у прибывших из-за рубежа).

Еще 2 случая диагностированы у водителей грузовиков в Сырдарьинской области, 1 — среди населения в Наманганской, 2 — в Ташкентской (1 — у водителя грузовика, 1 — у бывшего в контакте с заболевшим) и 2 — в карантинном центре у приехавших из-за границы.

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 3227. На лечении остаются 744 пациента.